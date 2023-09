In Emilia Romagna la scuola riparte anche grazie alle raccolte fondi

A seguire in ordine di "appeal" gli uffici della Lombardia, con quasi 20mila richieste, il Veneto , con oltre 10.400 candidature e l', con più di 10.300 aspiranti funzionari. ...... che da un lato non ha permesso alle aziende di mantenere stabili i prezzi e dall'altro ha intaccato la capacità di spesa dei turisti; la tragica alluvione dell', a cui si sono aggiunte ...... due anni prima rispetto agli stessi limiti che dal 2025 interesseranno anche le regioni della Pianura Padana, quindi Lombardia, Veneto ed. Dopo le proteste, la Regione ha comunicato ...

Emilia-Romagna, gli arrivi dall’estero salvano la stagione. Meno italiani in Riviera Il Sole 24 ORE

Quest’anno per gli alunni delle scuole dell’Emilia Romagna sarà un rientro complicato. Sono molti gli edifici scolastici danneggiati pesantemente dall’alluvione di maggio, inoltre, non tutte le famigl ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova ...