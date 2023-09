In Carnia 7 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza

(Di venerdì 1 settembre 2023) Oltre 60 veicoli controllati e 7, è questo il bilancio di una specifica attività di controllo stradale svolta dal Corpo di polizia locale della Comunità di montagna dellanella notte fra venerdì 25 agosto e sabato 26 agosto nei comuni di Tolmezzo e Villa Santina. Numerosi i posti di controllo istituiti lungo le principali vie di accesso agli abitati per contrastare il fenomeno dellaindi ebbrezza alcoolica: sette i conducenti risultati positivi alla prova dell’etilometro con un tasso alcoolemico da uno a tre volte superiore al limite consentito. Oltre alla sanzione pecuniaria, alle decurtazione dei punti della patente e il ritiro della stessa, per alcuni di loro è scattata la segnalazione penale avendo accertato tassi alcolici superiori allo 0.8g/l. A tutti i ...

