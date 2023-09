In Abruzzo uccisa a fucilate l’orsa Amarena

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 settembre 2023) Recentemente avvistata con i suoi cuccioli, identificato l'uomo che ha sparato. Il Parco nazionale d': "Fatto gravissimo, danno enorme. Non aveva mai creato problemi all'uomo" Verso le 23 di ieri sera ”è stata colpita da una fucilata esplosa dal signor L.A. alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco e dall’Area Contigua. Sul posto sono prontamente intervenute le Guardie del Parco, in servizio di sorveglianza, vista l’area in cuiera scesa coi suoi cuccioli. Sul posto è intervenuto il veterinario del Parco con la squadra di pronto intervento, che però ha potuto accertare solo la morte dell’orso vista la gravità della ferita”. Lo annuncia, via Facebook, il Parco nazionale d’. ”L’uomo è stato identificato dai Guardiaparco e poi sottoposto ai rilievi ...