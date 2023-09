“Improbabile” Italia coperta dalle nuvole o grande caldo? Cosa sa Sottocorona

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Quotidiano appuntamento con le previsioni del tempo di Paolo, esperto meteo, nel corso della puntata del 1 settembre di Omnibus su La7. Ecco il quadro fornito dal meteorologo sulle condizioni dei prossimi giorni: “Sono poco minacciose leche si affacciano dal nord, fanno parte di una struttura non molto intensa che arriva dall'Atlantico, non si vede sostanziosa, è una mezza perturbazione, che oltretutto viene facilmente fermataAlpi. È lontana al sud la zona di nuvolosità passata sulla Sicilia. Il tempo è tranquillo, qualche fenomeno si può trovare sulle zone alpine, ma sono piogge da 2 millimetri, debolissime. Debolissime piogge eventuali anche in Pianura Padana, ma non bisogna preoccuparsi. Domani c'è questo grigio (una copertura del cielo) che avanza da sud-ovest, qualche isolato fenomeno sulle zone del ...