Immissioni in ruolo docenti 2023 | ci saranno ancora nomine dopo il 31 agosto | quando si prenderà servizio Quale la decorrenza dell’assunzione

Ricordiamo infatti che la domanda è stata compilata entro il 31 luglio, nell'assoluta mancanza di un quadro di disponibilità, essendo ancora in atto leine non essendo state ...Dai primi dati territoriali, specifica D'Aprile, leinnon raggiungeranno neanche la copertura del 50% dei posti disponibili (81.000). Una scuola con oltre 200 mila supplenti è un ...Una cattedra su due scoperta e 200mila supplenti pronti a riempire i tanti vuoti del nuovo anno scolastico . I posti disponibili per leinsono per il 2023 - 2024 81mila ma, calcoli alla mano dei sindacati, metà delle cattedre resterà senza docente. 'Un danno per i precari, ma soprattutto per gli alunni'. Il ...

Immissioni in ruolo e supplenze, il punto della situazione. Le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) Orizzonte Scuola

La Uil: “Le immissioni in ruolo non raggiungeranno neanche la copertura del 50% dei posti disponibili". Ad oggi circa 40mila assunzioni su 81mila posti ...Scelte guidate dall’algoritmo rilanciato. Per 95 prof solo incarichi a metà. Su 1200 assegnazioni oltre 800 riguardano il percorso coi ragazzi disabili.