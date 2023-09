IMAGinACTION 2023 con Alfa | Fabio Rovazzi | Federico Rossi e Sethu

(Di venerdì 1 settembre 2023) Si aggiungono altri nomi alla line up del Festival del Videoclip di Ferraratra cuiCresce l’attesa per la settima edizione del Festival Internazionale del Videoclip, che si svolgerà dal 19 al 21 settembre tra le mura di uno dei più bei teatri d’Italia, il Teatro Comunale di Ferrara. Oltre agli ospiti già annunciati (Mauro Repetto degli 883, ad inaugurare la rassegna martedì 19 insieme a Piero Pelù e Olly; Diodato e Marco Masini mercoledì 20; Robert Watts giovedì 21), la produttrice e responsabile organizzativa diRaffaella Tommasi e il direttore artistico Stefano Salvati annunciano i nomi degli altri artisti che andranno ad arricchire il calendario ...

Fino al 15 settembre ci si potrà inoltre iscrivere al YOUNGAWARD, incentrato per quest'edizione su " Nord Sud Ovest Est " degli 883 (la canzone compie 30 anni) e " The Dark Side ...Il grande produttore britannico parlerà, per la prima volta in assoluto in Italia, al Festival Internazionale del Videoclip. Nella foto è con David Bowie e George LucasI biglietti sono già in vendita sulla piattaforma Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/ ticket// 214767fbclid= iwar3nutdzfz9knpztec37_ pdkbwklc67lyxhsf3wrcxodraew2j -...

IMAGinACTION 2023, a Ferrara anche Fabio Rovazzi, Alfa, Sethu, Federico Rossi imusicfun.it

Roma, 1 set. (askanews) - Cresce l'attesa per la settima edizione del Festival Internazionale del Videoclip IMAGinACTION, che si svolgerà dal 19 ...Annunciati nuovi ospiti di IMAGinACTION 2023: Fabio Rovazzi, Alfa, Federico Rossi e Sethu saliranno sul palco dell'evento.