Ilaria D’Amico e Gigi Buffon | arriva l’annuncio più bello | fan in visibilio

(Di venerdì 1 settembre 2023) Dopo tanta attesa, una delle coppie più chiacchierate del mondo dello sport sta per compiere un passo importantissimo Quando hanno iniziato a frequentarsi, tutte le riviste di gossip li rincorrevano come non mai, pronte a lanciare uno degli scoop più scottanti del mondo dello sport e della televisione. Si tratta di Gianluigi, oggi fidanzati da molti anni ma, al tempo dei fatti, inseguiti da tutti i paparazzi proprio per testimoniare per primi quell’amore nascente che faceva tanto scalpore. Proprio in questi giorni, però, i loro nomi sono di nuovo tornati alla ribalta: ecco perché.e Gianluigipiù atteso è finalmente realtà (grantennistoscana.it)Conduttrice televisiva lei e giocatore di calcio lui, la loro storia ...

ARTICOLI CORRELATI 31.08.2023 15:30ILARIAFA 50: IL FLOP DI 'CHE C'E' DI NUOVO, LA MELONI, IL MATRIMONIO CON GIGI BUFFON Marco Zonetti per Dagospia ...ha appena compiuto cinquant'anni e, per fare un bilancio della sua vita, è tornata a raccontarsi in una lunga intervista al Corriere della Sera. 'Mi pare di aver capito che Gigi Buffon ...Estratto dell'articolo di Chiara Maffioletti per www.corriere.it […] oggi, […]scoprirà come festeggiare i suoi 50 anni. 'Non lo so ancora - racconta ...