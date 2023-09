Il team Ducati conferma Bastianini per il 2024

Enea Bastianini rimarrà nelLenovo anche nella prossima stagione. Lo ha confermato ilmanager della scuderia di Borgo Panigale, Davide Tardozzi. "Ieri abbiamo confermato ufficialmente che Enea rimarrà con noi l'...Fuori dai dieci - ma come detto - conta nulla, la KTM di Jack Miller , ledi Alex Marquez ed Enea Bastianini . Un po' indietro, invece, i due ragazzi delVR46, 16° Bezzecchi e 18° Marini ,...Davide Tardozzi,manager: 'Ha già fatto intravedere un po' di luce in fondo al tunnel, crediamo in ...

Bastianini anche nel 2024 correrà con la Ducati del team ufficiale MotoGP

Sembrava una manovra di fantamercato, ma col passare dei mesi è diventata sempre più una certezza fino a diventare una solida realtà. Andrea Iannone, ex-pilota MotoGP e rimasto fermo quattro anni per ...Enea Bastianini correrà nel team ufficiale Ducati anche nella stagione 2024 della MotoGP. A confermare il rinnovo contrattuale del pilota riminese è stato lo stesso team principal Davide Tardozzi nel ...