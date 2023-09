(Di venerdì 1 settembre 2023) . È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori statunitensi in un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista “Science of the Total Environment”. Dopo aver analizzato i dati relativi a un campione di 50 volontari, gli esperti hanno rilevato la temperatura ottimale per unristoratore: tra i 20 e i 25 °C. Crisi climatica e innalzamento generale delle temperature potrebbero così sottrarre 50 ore dipro capite all’anno entro il 2099. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

"L'Europa si è posta obiettivi molto ambiziosi per la salvaguardia dell'ambiente, il contenimento dele la decarbonizzazione delle attività produttive che maggiormente ...Ilminaccia la qualità del sonno. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori statunitensi in un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista 'Science of the Total ...Il secondo polmone del nostro pianeta deve essere sano e forte per ravvivare le conversazioni internazionali sul, la sovranità nazionale e l'economia globalizzata. Allo stesso ...

Il riscaldamento globale minaccia la qualità del sonno Il Tempo

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – L’applicazione del principio di neutralità tecnologica al processo di decarbonizzazione intrapreso ...(Adnkronos) - Il riscaldamento globale minaccia la qualità del sonno. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori statunitensi in un articolo ...