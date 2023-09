Il ricordo social della sera prima del sì

(Di venerdì 1 settembre 2023) Correva l’anno 2018 quando Chiara Ferragni e Fedez si giuravano amore eterno. Il 1° settembre di cinque anni fa, infatti, l’imprenditrice digitale e il rapper si sono sposati a Noto, in Sicilia, con una cerimonia da favola alla quale hanno partecipato amici e parenti. Nascevano ufficialmente i Ferragnez, oggi la famiglia piùd’Italia. E, per festeggiare l’anniversario, l’influencer ha condiviso su Instagram una carrellata di immagini del partyprecedente il matrimonio. ...

... quale è il primoche hai di lui Abbiamo trascorso un Natale quando ero bimba perché all'... E' capitato qualche volta che tu abbia subito atteggiamenti poco rispettosi suiper questioni ...... quale è il primoche hai di lui Abbiamo trascorso un Natale quando ero bimba perché all'... E' capitato qualche volta che tu abbia subito atteggiamenti poco rispettosi suiper questioni ..."Nonil nome di uno dei due l'ho conosciuto un mese fa quando in compagnia di M. R. hanno ... La diretta dalla casa protetta La ragazza in questi giorni ha fatto una direttadalla ...

Lady Diana, il ricordo del fratello Charles Spencer a 26 anni dalla... Mediaset Infinity

Inaugurato il parco giochi a San Pelino, frazione del Comune di Avezzano, dedicato a Pierpaolo Bianchi, bimbo morto nel 2005 e ad Alessia Parente scomparsa l'anno scorso all'età di 12 anni, mentre gio ...