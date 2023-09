Il processo a Trump per il tentativo di sovvertire le elezioni in Georgia sarà trasmesso su YouTube

Ilriguardante l'ex presidente Donalde l'accusa di tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni in Georgia sarà trasmesso in diretta su YouTube. La decisione è stata presa dal ...Causa per cuiha chiesto l'archiviazione in vista delche dovrebbe aprirsi in ottobre, prima di quelli relativi alle sue quattro incriminazioni. James, invece, ha depositato nuovi ...Gli esecutori materiali dell'assalto del 6 gennaio sono a, manca ancora da stabilire la responsabilità di Donaldnel boicottare il passaggio pacifico dei poteri e nell'aizzare la folla ...

Trump si dichiara non colpevole per il voto in Georgia, il processo sarà trasmesso su Youtube per decisione… Il Fatto Quotidiano

Il processo riguardante l'ex presidente Donald Trump e l'accusa di tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni in Georgia sarà trasmesso in diretta su YouTube ...Il tycoon non comparirà davanti al giudice in Georgia. Il caso degli asset gonfiati ...