Il pil è più basso delle stime | l' Istat rivede a -0 | 4 per cento il secondo trimestre

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 1 settembre 2023) "La stima completa dei conti economici trimestrali conferma la flessione dell’economia italiana neldell’anno, risultata pari allo 0,4 per, lievemente più accentuata rispetto alla stima preliminare, che aveva fornito una riduzione dello 0,3 per". Lo dice l'nei conti economici trimestrali pubblicati stamattina. Il segno meno non è una sorpresa e rispetto allepreliminari la variazione è minima, ma è un segnale da mettere in fila per inquadrare la congiuntura economica delicata che ha sullo sfondo l'inflazione ancora sopra i target e la stretta monetaria della Bce. Solo ieri l'ha certificato la flessione dei contratti di lavoro a luglio, mentre il giorno prima il calo degli indici di fiducia di consumatori e imprese ad ...