Il Pentagono lancia un sito sugli UFO. Piloti e dipendenti governativi (anche ex) "potranno segnalare direttamente i casi"

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ilora lo dice chiaro e tondo: se volete sapere di più sui “fenomeni anomali non identificati” c’è unad hoc. Non solo, se un dipendente del governo,ex, è venuto a contatto con un fenomeno che merita una segnalazione o approfondimento, potràil caso alla AARO (All-domain Anomaly Resolution Office). «ll Dipartimento della Difesa hato unweb per fornire al pubblico informazioni sull’AARO e sui suoi sforzi per comprendere e risolvere i fenomeni anomali non identificati», recita il comunicato di lancio. Ilfornirà informazioni, comprese foto e video, suirisolti, man mano che verranno declassificati e approvati per la pubblicazione. Presenteuna ...

Ilun nuovo sito per fornire al grande pubblico tutte le informazioni possibili desecretate sugli Ufo. Il sito metterà a disposizione anche video e foto, oltre a rispondere alle domande ...Ilora lo dice chiaro e tondo: se volete sapere di più sui 'fenomeni anomali non identificati ' c'è un sito ad hoc . Non solo, se un dipendente del governo, anche ex, è venuto a contatto con un ...... nessuna delle parti dispone delle risorse per eliminare l'altra Un recente editoriale della rivista The New Yorker , che cita Samuel Charap , esperto del centro di ricerca finanziato dal, ...

Il Pentagono lancia un sito con foto e informazioni sugli ufo - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il sito fornirà informazioni, comprese foto e video, sui casi risolti, man mano che verranno declassificati e approvati per la pubblicazione ...Il Pentagono lancia un nuovo sito per fornire al grande pubblico tutte le informazioni possibili desecretate sugli Ufo. Il sito metterà a disposizione anche video e foto, oltre a rispondere alle doman ...