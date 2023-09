Il Papa in Mongolia Lavoro diplomatico con Pechino per un dialogo sulla pace

(Di venerdì 1 settembre 2023)Francesco è arrivato inper il suo 43mo viaggio apostolico. L’aereo con a bordo il Pontefice è atterrato all’aeroporto internazionale “Chinggis Khaan” di Ulaanbaatar. Al suo arrivo, il Santo Padre è stato accolto dal ministro degli Affari Esteri della, Batmunkh Battsetseg. Dopo la Guardia d’Onore e il saluto delle delegazioni, ile il ministro degli Affari Esteri hanno raggiunto la vip lounge dell’aeroporto per un breve colloquio. Al termine,Francesco si è trasferito in auto alla prefettura apostolica di Ulaanbaatar dove è stato accolto dal personale e dai fedeli. Per oggi non sono previsti appuntamenti per permettere al Pontefice di riposare in vista delle giornate intense che lo attendono, con cinque discorsi pronunciati in tre giorni. Il: ...

TAGs - - > Chiesa in Cinain... dopo che ilha inviato "un messaggio di saluto e di augurio" al presidente Xi Jinping e al popolo cinese, durante il suo passaggio sullo spazio aereo del Dragone diretto verso la. "La ...Per questo suo primo giorno inFrancesco non avra' altri impegni. 1 settembre 2023

Francesco è arrivato in Mongolia, È la prima volta per un Papa RaiNews

Sgarbo della Cina al Papa mentre è in viaggio per la Mongolia, Pechino avrebbe vietato ai vescovi cinesi di viaggiare verso Ulan Bator per incontrarlo. Intanto ...Papa Francesco è arrivato in Mongolia, compiendo così la prima visita di un Pontefice in questo paese. Il suo aereo è atterrato all’aeroporto internazionale di Ulan Bator, dove è stato accolto dal min ...