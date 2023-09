' Il paese è sporco e non paghiamo' Il sindaco fa l' indagine e lancia l' anatema contro il gestore

Il sindaco di Monte San Savino Bennati chiede a Sei Toscana di scorporare 'i disservizi subìti ad agosto'. Ato: sollecitato un confronto"Noi siamo unche ama rimuovere - aveva detto - . Per un po' di tempo non si parla d'altro, ...e il corpo martoriato di un lavoratore/ Bianco ipocrita che copre sangue rosso/ e il nerodi ...Laddove lui ha degli handicap, ecco i quadrupedi che fanno il lavoro per lui, anche quello. ... poi diventato imprenditore di sé stesso capace di incassare come nessuno nel suo, ...

"Il paese è sporco e non paghiamo". Il sindaco fa l'indagine e lancia ... LA NAZIONE

«Chi l’avrebbe mai detto che una normale serata tra amici, si sarebbe trasformata in una visita guidata allo “zoo a ...Per questo motivo il sindaco ha dago incarico al’ufficio ragioneria di scorporare il pagamento del servizio nel mese di agosto 2023, cioè di non saldare tutte quelle prestazioni non erogate: "non ...