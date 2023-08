Il padre di Saman oggi in Italia | Nordio | Passo avanti verso la giustizia

(Di venerdì 1 settembre 2023) Shabbar Abbas, ildi, arriverà nelle prime ore di venerdì mattina all'aeroporto di Roma Ciampino, dopo la decisione delle autorità pachistane di estradare inildella 18enne uccisa a Novellara nel 2021. Dopo le formalità di rito, l’uomo sarà preso in consegna dalla Polizia penitenziaria e portato nella casa circondariale di Roma, in attesa della definitiva traduzione in un carcere emiliano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia.

