Il padre di Saman in Italia | come è stato possibile estradarlo

(Di venerdì 1 settembre 2023) AGI - Shabbar Abbas è rimasto "in silenzio" sul volo dell'Aeronautica da Islamabad a Ciampino. Rassegnato a essere processato inassieme alla moglie Nazia e ad altri tre familiari con l'accusa di avere ucciso la figliadi 18 anni perché aveva detto no a un matrimonio forzato e, in generale, si era incamminata sulla strada di una libertà a lui ostile. Forse nemmeno Shabbar, detenuto a Islamabad da novembre del 2022, si aspettava chee Pakistan ce l'avrebbero fatta dopo mesi di tormentati e ripetuti rinvii, strappi e ricuciture diplomatiche, a trovare la via di un'estradizione storica, la prima dalla sua terra a Roma. Le differenze "di ordinamento giuridico, valoriali e religiose", ha sottolineato più volte il procuratore di Reggio Emilia, Gaetano Calogero Paci, hanno lasciato il passo a "esigenze di giustizia" e ...

