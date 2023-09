Il padre di Saman è stato estradato | arrivato in Italia

Leggi su agi

(Di venerdì 1 settembre 2023) AGI - L'aereo con a bordo Shabbar Abbas, l'uomo accusato dell'omicidio di sua figliaeddal Pakistan in, è atterrato all'aeroporto di Ciampino, a Roma. L'uomo viaggiava a bordo di un Falcon 900 dell'Aeronautica militare. Dallo scalo aeroportuale, espletate le formalità di rito, sarà preso in consegna dalla Polizia Penitenziaria e tradotto nella Casa Circondariale di Roma in attesa della definitiva traduzione presso un carcere emiliano a disposizione dell'autorità giudiziaria di Reggio Emilia. Il Pakistan ha concesso l'estradizione dell'uomo che è accusato dell'omicidio della figlia uccisa e sepolta a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, assieme alla moglie, Nazia Shaeen, al fratello Hasnain Danish, ai nipoti Nomanulhaq Nomanulhaq e Ijaz Ikram Si sono recati in Pakistan per prenderlo in consegna "personale ...