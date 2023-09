Il padre di Giovanbattista Cutolo | ' Napoli ha ucciso mio figlio | me ne vado dalla città'

(Di venerdì 1 settembre 2023) su Tg. La7.it - Franco, ildia colpi di pistola in piazza Municipio a, lascia ladopo la morte del giovane. "Mioera un ...

Franco Cutolo , ildi, ucciso a colpi di pistola in piazza Municipio a Napoli, lascia la città dopo la morte del giovane. "Mio figlio era un talento, un musicista completo, proteso verso una vita ...era amato da tutti e adorato dai genitori: "I 24 anni più belli della mia vita. A presto Giò", ha scritto il, Franco, regista teatrale. Meno contenuta la reazione della mamma, ...Cutolo, ragazzo ucciso a Napoli: il dolore del papà 'I 24 anni più belli della mia vita. A presto Giò' - si legge nel post diffuso daldella vittima, a poche ore dalla tragedia. ...

Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli. Il padre: «Basta fiction sui baby criminali come “Mare Fu ilmessaggero.it

Questo pomeriggio da piazza Bellini, nel cuore di Napoli, manifestazione in ricordo di Giovanbattista Cutolo. Il dolore del papà e della mamma del giovane musicista ucciso in strada ...Franco Cutolo, il padre di Giovanbattista, ucciso a colpi di pistola in piazza Municipio a Napoli, lascia la città dopo la morte del giovane. "Mio figlio era un talento, un musicista completo, proteso ...