Il Napoli presenta la terza maglia | sarà in vendita da domani alle 8 VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ilhato la suasui propri canali social. Il terzo kitinda, sabato 2 settembre, a partire dore 8. Il testimonial della nuovaè Victor Osimhen. Il messaggio promozionale recita “On my skin, in my soul”, unatatuata sulla pelle, come se fosse un vero e proprio tatuaggio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC(@officialssc) On my skin. In my soul. Presenting our 3rd kit, on sale tomorrow at 8am. #anew3ra #FromToTheWorld pic.twitter.com/8unBptoq5L — Official SSC(@ssc) ...