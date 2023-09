(Di venerdì 1 settembre 2023) Novità sulle prossime magliette del, abbiamo la data della presentazione del nuovo kit partenopeo, molto vicino il giorno. Era il 10 luglio quando, il presidente del, Aurelio De Laurentis, a bordo della nave da crociera Msc, presentava la “New Era… Fromto world”, accompagnato dalla figlia Valentina, che si è occupata personalmente del design delle maglie e dei principali sponsor. I nuovi Kit, con lo scudetto sul petto, sono andati a ruba sin dalle prime ore della loro messa in vendita, sia negli store online, sia in quelli fisici nei ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro. Tutti inon hanno potuto fare a meno di comprare ladel tricolore, che ritornaazzurra dopo 33 anni, la più amata è ovviamente quella azzurra. In ...

Ed, come in occasione del vantaggio partenopeo, rigore netto con palla da una parte e portiere dall'altra, con dedica all'amico Kvara che Garcia lascia in panchina. Il belè quello ...Direi Posillipo, per me è il posto più bello dí'. Esultanza quando segni 'Quando segno preferiscocon i compagni di squadra, perché è come una conquista, un lavoro che facciamo ...Direi Posillipo, per me è il posto più bello di". Esultanza quando segni " Quando segno preferiscocon i compagni di squadra, perché è come una conquista, un lavoro che facciamo ...

Il Napoli fa esultare i tifosi: annuncio ufficiale sulla nuova maglia Spazio Napoli

Il Napoli di Rudi Garcia pesca Real Madrid, Braga e Union Berlino nel gruppo C di Champions League. Marca analizza gli accoppiamenti dei Blancos di Carlo Ancelotti e delle altre quattro squadre ...Per il Milan la peggiore opzione possibile da ogni urna. Dura anche per il Napoli. Meglio per Inter e Lazio. L'analisi dei gironi ...