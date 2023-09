Il Liverpool rifiuta offerta saudita di 175 milioni per Salah

Quello dell'Al Ittihad è stato il secondo tentativo per l'egiziano ex Roma, visto che nelle scorse settimane aveva offerto al100 milioni di sterline, circa 116 milioni di euro. Ma ora ...C'era il, il Chelsea e il Napoli aspetta ed entra in azione a fine luglio. L'operazione ... Nel frattempo il Napoli, da quell che mi risulta,l'offerta dell'Al - Ahli per Zielinski ...Il Milan non ne ha ricavato i gol che sperava, l'ingaggio di 4 milioni all'anno è pesante e dunque il belga è in vendita, le offerte da Arabia e Turchia non mancano ma l'excontinua a ...

Liverpool rifiuta offerta di 175 milioni per Salah Quotidiano Sportivo

La conferma l'ha data la Bbc. Il Liverpool ha detto no a un'offerta dell'ultima ora, dei sauditi dell'Al Ittihad che pur di avere Momo Salah erano disposti a pagare 150 milioni di sterline, circa 175 ...Il Liverpool non molla Momo Salah: l'Al Ittihad ha presentato una pazzesca offerta da 175 milioni di euro ai Reds, che l'hanno rifiutata. La trattativa ...