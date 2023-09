Il lato oscuro della mia famiglia | come finisce la serie?

Leggi su cultweb

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ilmia, minigialla tedesca prodotta da ZDF,con la scoperta dellle reali circostanze dell’assassinio di Anna; ad uccidere la donna, dopo una violenta lite, è stato il marito, Peter; la donna, infatti, aveva deciso di divorziare e di porre fine al rapporto, non riuscendo a sopportare l’idea che il marito le avesse nascosto, per tutti quegli anni, di essere stato responsabile, da ragazzo, del massacro di un’intera, i Fielder, rimasti uccisi in un incidente stradale provocato da Peter, ubriaco dopo il ballo di fine anno. Oltretutto, la donna non sopporta il fatto che Peter, dopo averle confessato il suo terribile segreto, l’abbia costretta a fare l’amore con lui, controvoglia. Anna, infatti, ha intrapreso da qualche tempo, ...