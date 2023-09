Il governo? Vive in un altro paese | Schlein ne spara un' altra

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) "Ilnon parla mai di precarietà, come sessero in un. Ma come fai a costruire il futuro se hai un contratto di una settimana. Io non voglio più sentire il paternalismo sui giovani che non sanno costruirsi il futuro. La povertà non è una colpa individuale, è un grande problema sociale". Lo ha detto Ellyparlando alla festa dell'Unità di Ravenna, rilanciando la battaglia sul salario minimo. E ancora: "Chi dice che non c'è differenza tra destra e sinistra è di destra e non ha il coraggio di dirlo. La sinistra è per la redistribuzione della ricchezza".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev