Il generale Roberto Vannacci ha chiesto di essere sentito dal ministro della Difesa Crosetto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Dopo giorni di rumor e corteggiamenti da partepolitica il– l’alto ufficiale dell’Esercito che in un libro auto-pubblicato ha espresso un’incredibile sequela di affermazioni retrograde – ha fatto richiesta di rapporto alGuido. L’ufficiale chiede diascoltato per “motivi personali”, una scelta che evita di dover passare per i permessiscala gerarchica e di poterquindi sentiti direttamente dal. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.