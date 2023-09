Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dei genitori di un’alunna con disturbi dell’apprendimento bocciata

(Di venerdì 1 settembre 2023) Unpresentato daidi un'alunna condell'apprendimento, iscritta presso un istituto comprensivo di Cutro, nel Crotonese, èaccolto daldi. La decisione è stata riportata da IlSole24Ore, evidenziando i ritardi del sistema sanitario e scolastico nel prendere in considerazione le difficoltà dell'alunna. L'articolo .

'Sono sempre- dice Amato - favorevole al cancellierato che assume il modello delle repubblica federale tedesca. Perché ha la caratteristica di rafforzare il presidente delrispetto ...Lo ripete da giorni anche la presidente delnelle interviste. Più facile a dirsi, però, che a farsi. Negli anni tutti i governi che ci hanno provato alla fine hanno dovuto ammettere il ...'Se l'obiettivo deldei ministri è quello di tutelare gli interessi del nostro Paese ... che non sia la farsa di quest'anno, per invitare i contribuenti a scegliere '' come destinazione. ...

Durante la seduta del Consiglio Comunale di oggi, venerdì 1 settembre, il Presidente Davide Ciacci ha comunicato i presidenti e i vicepresidenti eletti nelle Commissioni consiliari permanenti costitui ...Il presidente del consiglio comunale di Catania Sebastiano Anastasi ha fissato per lunedì 4 settembre alle ore 10,00, la prima riunione della conferenza dei capigruppo della nuova assise consiliare el ...