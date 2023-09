Il conduttore di Radio Rai e il clima

Leggi su butac

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tra le tante segnalazioni che ci sono arrivate negli ultimi giorni, una riguardava un video condiviso con queste parole da undiRai: Scene che si ripetono… quando Greta non era ancora nata. A proposito… è nevicato sulla Marmolada, forse è il raffreddamento globale. Il video, che circola da tempo, parla della canicola del 1964 e viene sfruttato per sostenere che anche negli anni Sessanta ci fossero estati molto calde. Ed è assolutamente vero, anche negli anni Sessanta ce ne furono, ma chi cerca di negare il riscaldamento globale condividendo questo genere di contenuti evidentemente non ha ben chiare alcune cose. Tempo esono cose diverse Il riferimento alla canicola del 1964 (o di qualsiasi altro anno) è un esempio di “tempo”, non di “”. Mentre il tempo atmosferico rappresenta le ...