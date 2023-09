Il Collegio Rai2 | svelati i nomi degli studenti nel cast 2023 FOTO

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 1 settembre 2023) L'ottava edizione de Ilsuandrà in onda da domenica 24 settembre in prima serata. Il docu-reality, fenomeno delle ultime stagione televisive, dopo cinque edizioni in crescendo con ascolti del tutto inaspettati, aveva iniziato a mostrare una certa fragilità con la sesta e settima edizione. Nonostante il calo di share e spettatori, è stato confermato anche quest'anno con delle novità: Stefano De Martino sarà voce narrante, torna la professoressa Petolicchio (che ha fatto parte deldi Pechino Express) così come rivedremo i professori Luca Raina e Alessandro Carnevale. Tra gliche faranno parte delde Ilspuntano due volti giovanissimi già noti al mondo del piccolo schermo che sono Guendalina Iannone figlia di Carmen Di ...