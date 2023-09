Il click day per il bonus finisce subito Ma si apre un' altra possibilità

(Di venerdì 1 settembre 2023) Un'ora ed era già tutto esaurito. Stiamo parlando del budget per iltrasporti, messo a disposizione sulla piattaforma online del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dalle 8 di venerdì 1° settembre. Stamane, i residui provocati dal mancato utilizzo delle agevolazioni richieste nel mese di agosto 2023 sono terminati in un batter d'occhio. E, ora, coloro che non hanno colto l'attimo, saranno costretti a pazientare ancora un altro mese. Infatti, sul sito viene espressamente puntualizzato che il prossimoday è in programma per domenica 1° ottobre, dove saranno fornite le eventuali rimanenze deirichiesti nel mese di settembre 2023. Facendo un rapido excursus della storia deltrasporti, è stato concepito dal decreto Aiuti del 2022 dal Governo Draghi, per poi essere riproposto a ...

