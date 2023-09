Il Cinema Italiano ha una nuova strategia | meno produzioni | ma più costose

(Di venerdì 1 settembre 2023) Estate d’oro in sala I produttori italiani ora investono budget da capogiro Il Giornale, di Luigi Mascheroni, pag. 25 Più di tanti altri festival, la rassegnatografica di Venezia (che infatti è una mostra) ha come compito quello di fare conoscere i film e gli autori migliori, così come le tendenze e le sperimentazioni, delinteso come «forma d’arte». Ma inevitabilmente Venezia certifica o anticipa anche i grandi fenomeni produttivi e commerciali. Esempio. Il cambio di passo improvviso, e auspicato da tempo, con cui il nostrosta provando a rispondere alla crisi di pubblico che colpisce i film italiani (i dati presentati ieri qui a Venezia dal sottosegretario Lucia Borgonzoni fanno ben sperare: l’estate 2023 nelle sale italiane è stata con 13 milioni di presenze la migliore di sempre, ma il merito, oltre alle ...

leggi anche Vacanze 2023, il cibo è il souvenir preferito per unsu due Lignano Tuna ... Per cosa si spenderà di più da settembre FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti...Giovanni Acampora, Presidente Camera di Commercio Latina e Frosinone, Presidente Si Camera e Presidente Assonautica Italiana, che interverra sull'importanza dele della sua ricaduta ...... i look del primo red carpet a Venezia X Leggi anche › Mostra deldi Venezia 2023: ... la star ha letteralmente incantato il pubblico. Merito, da un lato, delle sentite parole d'...

Lo sciopero a Hollywood è un’opportunità per il cinema italiano Il Post

Sei film in gara, una dozzina nelle sezioni parallele. Grande spazio a Venezia al cinema italiano, complice lo sciopero degli americani.Il consumo di contenuti audiovisivi è l’attività preferita in assoluto nel tempo libero per la Generazione Z. I giovani scelgono quindi di guardare film, serie e ...