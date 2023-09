Il caso del drone abbattuto in Russia con il logo di Wagner e la frase | “Meno male che Silvio non c’è”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Le tre foto circolano dal 30 agosto sui canali Telegram e sui social. Sono tre scatti che ritraggono unprecipitato in un campo e alcuni dettagli dell’aeromobile a pilotaggio remoto: un adesivo del Gruppoe unain italiano scritta sulla fusoliera. Nel testo che accompagna le immagini viene detto che si trattava di unnella regione russa di Oryol. Oltre allo stemma della Compagnia militare privata fondata da Evgenij Prigozhin (morto nel misterioso schianto del suo jet) c’è un altro aspetto che, soprattutto per gli italiani, ha del sorprendente. Sulla fusoliera delcampeggia la scritta con un pennarello “chenon c’è“, testo parafrasato del famosissimo brano scritto da Andrea ...

