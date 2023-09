Il Cardinale Marcello Semeraro celebra messa a Montevergine

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiContinuano, senza sosta lezioni dell’Anno Giubilare Verginiano: tanti i pellegrini che si recano quotidianamente da Mamma Schiavona, in un anno particolarmente importante per la comunità benedettina ed i suoi devoti. Domenica 3 settembre Sua Eminenza, il, sarà in visita ae alle ore 11.00 celebrerà la Santa. Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, autore di apprezzati saggi di pastorale e spiritualità, ilè stato segretario del Sinodo dei Vescovi. Nella Curia Vaticana è membro del Dicastero per la Comunicazione e consultore della Congregazione per le Chiese Orientali. Stretto collaboratore del Papa, nel 2013 Sua Eminenza...

Continuano, senza sosta le celebrazioni dell'Anno Giubilare Verginiano a Montevergine: tanti i pellegrini che si recano quotidianamente da Mamma Schiavona, in un anno particolarmente ...