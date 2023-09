Il cardellino stasera su Iris | trama e cast del film tratto dal libro di Donna Tartt

(Di venerdì 1 settembre 2023)suin prima serata va in onda Il, ildel 2019 con Nicole Kidmandall'omonimo romanzo di, venerdì 1° settembre, su, alle 21:00, torna in TV Il, ildrammatico diretto nel 2019 da John Crowley,dall'omonimo romanzo (Pulitzer per la narrativa nel 2014) di. Ilsarà disponibile in contemporanea anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity. LaTheo Decker ha perso la mamma in un attentato, uccisa dallo scoppio di una bomba al Metropolitan Museum of Art di New York. Rimasto da solo, il ragazzino viene affidato ...

...sono da vederein TV Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda, ... Il(Drammatico) in onda alle 21 su Iris , un film di John Crowley, con Ansel Elgort, ..., venerdì 1° settembre, su Iris , alle 21:00, torna in TV Il, il film drammatico diretto nel 2019 da John Crowley, tratto dall'omonimo romanzo (Pulitzer per la narrativa nel 2014) ...... Rai 1, Il Commissario Montalbano Gatto e: 3.388.000 spettatori (18%);. Canale 5, ... Rete 4,Italia Prima parte: 830.000 spettatori (4,1%);. Rete 4,Italia Seconda ...

Il cardellino: trama, cast e finale del film stasera su Iris Io Donna

Stasera su Iris in prima serata va in onda Il cardellino, il film del 2019 con Nicole Kidman tratto dall'omonimo romanzo di Donna Tartt.Stasera in TV, Venerdì 1 Settembre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali can ...