Il cardellino | la trama del film

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 1 settembre 2023) Lade Iluscito nel 2019 e basato sull’omonimo romanzo di Donna Tartt, ruota attorno alla vita e alle vicissitudini del giovanissimo Theo Decker che, a seguito della perdita della madre in un attentato terroristico, si trasferisce dalla famiglia di un amico, Andy. Ma la tragedia segna anche l’inizio di una odissea che ha per centro il quadro di una opera di un pittore fiammingo, metafora dell’elaborazione del lutto della madre. Del cast, fanno parte John Crowley, Oakes Fegley, Nicole Kidman, Jeffrey Wright e Sarah Paulson. Ladelracconta il percorso di vita di Theo Decker, condizionato dal trauma della perdita della madre in un attacco terroristico al Metropolitan Museum of Art, avvenuto all’età di 13 anni. Il giorno dopo l’attentato, Theo ...