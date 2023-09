Il cardellino | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il, ildiretto da John Crowleycon un flashback in cui Theo e sua madre guardando il dipinto il, poco prima dell’esplosione nel museo. Il dipinto è di un’opera di Carel Fabritius risalente al 1654 e raffigurante un uccellino legato ad un trespolo e poggiato su una cassetta. Theodore Decker, rimasto orfano dalla madre a causa di un attacco terroristico al Metropolitan Museum of Art, viene accolto dalla famiglia del suo amico Andy Barbour. Theo trova il suo posto nella casa, tanto da spingere I genitori dell’amico ad adottarlo. Tuttavia, l’equilibrio e le speranze su un futuro migliore vengono distrutte dall’arrivo del padre biologico alcolizzato, Larry (Luke Wilson). Per volontà dell’uomo, Theodor si trasferisce con lui a Las Vegas, portando con se il, ...