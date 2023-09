Il calciomercato non è finito | gli svincolati e le 21 occasioni in Serie A | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 settembre 2023) Si è conclusa con il botto la sessione estiva diinA. Adesso le squadre sono quasi al completo e il massimo torneo italiano si preannuncia spettacolare e molto equilibrato soprattutto per le zone alte della classifica. Nelle ultime ore il Milan ha chiuso l’arrivo del vice-Giroud: si tratta di Jovic della Fiorentina. L’Inter ha piazzato un colpo importante per il centrocampo: è arrivato Klaassen dall’Ajax. Movimenti in entrata ed uscita in casa Fiorentina: via Amrabat in direzione Manchester United e al suo posto dentro Maxime Lopez dal Sassuolo. L’Udinese ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Keinan Davis, il Bologna e il Nottingham hanno dela doppia operazione per lo scambio Dominguez-Freuler. Al Frosinone il centrocampista Arijon Ibrahimovic dal Bayern Monaco e Bourabia. La Lazio ha preso il ...