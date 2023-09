Il Belgio vieta alloggi ai richiedenti asilo maschi e single

(Di venerdì 1 settembre 2023) Troppe richieste e poca disponibilità. Per questo motivo la sottosegretaria per l'e l'immigrazione, Nicole de Moor, e il primo ministro Alexander De Croo hanno annunciato in conferenza stampa le nuove politiche cheno "temporaneamente" inla sistemazione inper. La sottosegretaria ha detto che si tratta di una decisione difficile e ha spiegato che verrà data priorità alle famiglie:"Pertanto queste decisioni di sospendere l'accoglienza di uominisono temporanee. La decisione è temporanea - ha ribadito - e rimarrà valida finché non ci sarà spazio nel sistema di accoglienza capace di ricevere gli uominianche presso il Fedasil", ha aggiunto, ...

L'anno scorso il Belgio ha ricevuto quasi 37mila domande di protezione dai richiedenti asilo. Oltre ai richiedenti asilo, il paese fornisce aiuto anche a circa 62mila rifugiati ucraini.

