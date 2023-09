Il 3 settembre ingresso gratuito in musei e siti statali

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il 3si rinnova in tutta Italia l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’, ogni prima domenica del mese, neie nei parchi archeologici. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Ad agosto l’affluenza registrata è stata di 259.456 persone. Per informazioni e per consultare l’elenco completo: https://cultura.gov.it/domenicalmuseo. (Com/Red/ Dire)