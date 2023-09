I sentimenti contrastanti che provoca vedere Bonucci all' Union Berlino

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 1 settembre 2023) Chi non s’assomiglia, succede che si piglia. A prima vista, non potrebbe essere più stridente il contrasto tra la vicenda professionale di Leonardoe la storia dell’, alla quale il difensore italiano è approdato firmando per un anno: tanto connesso al potere il primo, quanto fieramente outsider la seconda. Il capitano uscente della Nazionale, solo due estati fa decisivo a Wembley, ha giocato con tutte e tre le squadre più vincenti del campionato italiano: divisivo già alla Juventus, dove non le mandava a dire all’allenatore (che per tutta risposta lo ha spedito a scaldare un iconico sgabello in tribuna vip), fino alle pec per chiedere di essere reintegrato e al plateale allenamento assieme ai bambini. Un ego ipertrofico, motivato da Alberto Ferrarini, non avrà “spostato gli equilibri” al Milan ma ha consegnato ...