I nubifragi di Milano hanno abbattuto 5 mila alberi 

(Di venerdì 1 settembre 2023) (AGI) -, 31 ago. - Tra ilo del 25 luglio e la forte perturbazione dello scorso 26 agosto, asi sono determinati complessivamente: 4.400 segnalazioni all'Amministrazione comunale, di cui resta in fase di lavorazione l'ultimo 8/10% (pari all'incirca alle segnalazioni che si sono aggiunte in occasione del temporale del fine settimana scorso). La stima dei danni si aggira intorno ai 60 milioni. Sono stati 5gli alberi caduti o pesantemente compromessi (a oggi oltre 90alberature sono già state controllate dagli agronomi per attestarne la stabilità e consentire la riapertura, da domani, di tutti i parchi cittadini a eccezione del parco della Cava di Muggiano. È quanto emerso dalla riunione tenuta oggi in Comune tra tutti i rappresentanti ...