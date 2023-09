I milblogger russi contro il Cremlino | “Le nostre difese ridotte a una triste barzelletta”

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 1 settembre 2023) Su Telegram proliferano gli attacchi ai vertici delle forze armate per la loro incapacità di difendere il territorio e le strutture militari dagli attacchi ucraini. Secondo Isw, alcuni agentisono al lavoro per identificare e censurare gli ultranazionalisti non allineati