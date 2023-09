I Måneskin pubblicano il nuovo singolo Honey Are U Coming?

... i quattro ragazzi di Romaoggi 1 settembre 2023 il singolo Honey (Are U Coming) , con un testo e una melodia in pieno stiledal significato spensierato e irriverente. Il nuovo ...I Guns N' Roses nonun nuovo album insieme da trent'anni: l'ultimo resta "The spaghetti incident", la raccolta di cover del '93 - "Chinese democracy" del 2008 fu inciso senza gli altri ...... i quattro ragazzi di Romaoggi 1 settembre 2023 il singolo Honey (Are U Coming) , con un testo e una melodia in pieno stiledal significato spensierato e irriverente. Il nuovo ...

Måneskin, ci sono anche 2 brani in italiano nel nuovo album “Rush!” Radio Italia