(Di venerdì 1 settembre 2023) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... partendo dal 'censimento' di 23 tipologie diverse di casi, distribuiti su 15 settorie ... Uno deiche colpiscono di più è che l'AI generativa, a parità di ore lavorate, sarebbe in grado ......vino italiano ma il quinto con riferimento ai soli spumanti La Russia per gli operatoriè ...che in ordine di importanza andrebbero inoltre invertiti visto che le bollicine made in Italy ...... distribuite su 15 diversi settorie 8 tipologie di processi aziendali, quantificando ... AI Generativa: iL'Italia entro il 2040 perderà infatti circa 3.7 milioni di occupati : un numero ...

I dati economici non brillanti del secondo trimestre Il Foglio

Aldilà degli aspetti economici sono poi previsti ulteriori elementi importanti ... non esaurisce certo i problemi ma rappresenta un passaggio importante, perché dà una boccata di ossigeno e ci ...Come Federalberghi siamo sempre stati pronti al confronto evidenziando le peculiarità del nostro settore, e riteniamo indispensabile la contrattazione. Dai sindacati auspichiamo maggiore concretezza” ...