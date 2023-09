(Di venerdì 1 settembre 2023) A luglio insono stati persi circa 73 mila posti di(occupazione a - 0,3 per cento rispetto al mese precedente secondo l’Istat). Che cosa sta succedendo dopo sette me... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Di seguito le sue parole: " Il settore giovanile della Roma, dove ho avuto la fortuna di crescere, loanche i, è il più importante in Italia. Il lavoro che si fa per portare i ragazzi ...Non c'è un allarme sanitario e i numeri lo". Così il Direttore Generale della Asl ... Nessun problema nella Lungodegenza di Tempio, la precisazione della Asl Gallura "Iche abbiamo ...Per non dire di flora e fauna extra - terrestri , un elenco che solo la nostra bancae il ... fra i titoli più attesi nel 2023 dai videogiocatori di mezzo mondo, comele prenotazioni ...

I dati dimostrano una frenata del lavoro in Italia Il Foglio

L’avvio a riciclo dei materiali cellulosici fa segnare un incremento del 3,6% rispetto al 2021. Cosenza registra la più alta percentuale ..."Il primo anno di vita di questo governo dimostra, ancora una volta, che non esistono rivoluzioni possibili sovraniste, populiste o di altro genere. Evocarle è solo una tecnica di marketing per abbind ...