I cantieri di Piazza Pia scatenano la rivolta dei residenti | Gualtieri contestato

(Di venerdì 1 settembre 2023) A una settimana esatta dal suo annuncio, ieri il sindaco Robertoha visitato il cantiere per la pedonalizzazione diPia. Più che di un «sopralluogo per testare la nuova mobilità» dell'area il primo cittadino è stato protagonista di una passerella zoppicante a causa delle critiche ricevute da un residente. Comparse della giornata: gli assessori Eugenio Patanè e Ornella Segnalini, il vicecomandante dei vigili urbani Mario De Sclavis, la direttrice dei lavori Sara Fadlun e il presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi (Pd). Appena sceso dall'auto che lo accompagna a ridosso della zona su cui si sta realizzando la più rilevante opera giubilare, il sindaco Robertochiede ai cronisti e agli addetti stampa presenti (qualcuno velenosamente mormora che «ci sono più portavoce che giornalisti») di poter «guardare ...

Giubileo 2025. Gualtieri visita i cantieri a Piazza Pia RaiNews

Visita del sindaco di Roma, in seguito all’apertura del cantiere in pieno centro, in Piazza Pia -che ha ulteriormente stravolto una viabilità già precaria nelle zone limitrofe a San Pietro-, il Sindac ...Sarà la principale opera per il Giubileo del 2025 il futuro sottovia di Piazza Pia. Un cantiere che dal suo avvio (lo scorso 22 agosto) e con le prime modifiche alla viabilità tra ...