I 5 segni zodiacali che hanno costruito un muro intorno al loro cuore

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 1 settembre 2023) Se avete appena conosciuto una persona che sembra avere unattorno al proprio, forse dipende dal suo segno zodiacale Non per tutti è facile aprirsi a nuove conoscenze e a nuovi amori. Sebbene fare nuove amicizie sia piacevole per tutti, di fatto eventuali delusioni subite nel passato potrebbero comportare un’inevitabile chiusura verso gli altri e verso le occasioni sconosciute e potenzialmente pericolose. Molte persone, infatti, in alcuni casi costruiscono veri e propri muri attorno al, così che sia le emozioni positive che quelle negative restino lontane: ecco di qualisi tratta. Icheunattorno al: scoprili subito ...