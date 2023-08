HOT CORN alla Mostra di Venezia con il Weekly e il Corner

(Di venerdì 1 settembre 2023) Dopo le edizioni presentate a Cannes e a Riccione, Hot, il magazine digitale di cinema e serie (www.hot.com), sbarca al Lido con un nuovo numero di Hotdedicato ai film che vedremo al Lido. Chi ci sarà sulla copertina di Hot? In copertina, Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari in Ferrari di Michael Mann, mentre nelle pagine interne ampio spazio anche ai sei film italiani in concorso, da Comandante a Io Capitano. Hoter L’Hoter verrà allestito all’hotel Ausonia Hungaria, in viale Santa Maria Elisabetta 28 e, dal 30 agosto al 9 settembre, ospiterà i talent per video interviste che verranno poi rilanciate sul sito e sui canali social. Andrea Morandi Ladel Cinema è sempre un momento centrale ...

A metà luglio Chili ha quindi annunciato la vendita di The, la testata digitale di informazione su cinema, serie tv e industria dell'audiovisivo in generale nata nel 2018 e ancora in ...A metà luglio Chili ha quindi annunciato la vendita di The, la testata digitale di informazione su cinema, serie tv e industria dell'audiovisivo in generale nata nel 2018 e ancora in ...

Hot Corn porta alla mostra un numero speciale di Hot Corn Weekly ... Media Key

If you've never heard of Cherokee bean bread, you're almost certainly familiar with its close cousin, the Mexican tamale. Like tamales, bean bread features corn flour made from hominy (typically sold ...While there are plenty of cheesy, pumpkin-y comfort foods on the list, there's also a unique beet crust pizza and a variety of fall-inspired charcuterie board staples. Here are just a few Aldi Finds ...