(Di venerdì 1 settembre 2023) Il Magic V2, con i suoi 9,9 millimetri di spessore da aperto, si candida a essere il foldable più sottile del mercato. E poi un modello che si trasforma in una borsetta

...qualità/prezzoMagic 5 Pro , compralo al miglior prezzo da Amazon a 899 euro . 3 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo Notizie Relazionate Articolo Fisker Crossover Fisker Alaska,...... grazie al suo form factor leggero e sottile, che definiscestandard nell'innovazione mobile. Per realizzare Magic V2,ha adottato un approccio meticoloso alla progettazione, selezionando ...Si tratta di un modello che non solo stabiliscestandard per gli smartphone pieghevoli, ma dimostra anche l'impegno continuo dinell'innovazione e nel design di punta. Ultra - sottile e ...

Honor, i nuovi pieghevoli presentati a Ifa 2023 WIRED Italia

Il Magic V2, con i suoi 9,9 millimetri di spessore da aperto, si candida a essere il foldable più sottile del mercato. E poi un modello che si trasforma in una borsetta ...Honor Magic V2 è ufficiale anche Italia, il nuovo foldable di Honor, sottilissimo e dalla scheda tecnica di alto livello, è pronto a conquistare i mercati globali ...