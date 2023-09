HONOR 90 Peacock Blue arriva in Europa in un’esclusiva edizione limitata

MAGIC V2 SCHEDA TECNICA PREZZI E DISPONIBILITA'V PURSEMAGIC 90BLUE SCHEDA TECNICA MAGIC V2 ARRIVA IN EUROPA Dopo il debutto iniziale sul mercato cinese , arriva anche in ..." Acquista90Blue Limited Edition "3 condivisioni Condividi Tweet Francesco FONTE Notizie Relazionate Lenovo Legion Go Rumor Lenovo Articolo90 in edizione limitataBlue a IFA 2023 3 28 Agosto 2023

HONOR 90 arriva nella colorazione ''Limited Edition'' Captivating ... Hardware Upgrade

Dopo il debutto iniziale sul mercato cinese, arriva anche in Europa il Magic V2, lo smartphone pieghevole più leggero e sottile mai realizzato da Honor, 231 grammi per uno spessore di soli 9,9 mm ...Direttamente ad IFA 2023, HONOR, decide di dare particolare risalto al suo gioiello HONOR 90 presentando una nuova livrea ''Limited Edition'' che prende il nome di Captivating Peacock Blue e rende il ...