 ”Honey Are You Coming?” | esce oggi il nuovo singolo dei  Måneskin

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 settembre 2023)ildei, “HONEY (ARE U?)”. A distanza di pochi mesi dall’ultimo album RUSH!, che ha già ampiamente superato il miliardo di streaming solo su Spotify, i Måneskin tornano con un brano che è un concentrato di energia, in cui il riff delle chitarre elettriche e la parte ritmica inseguono e si incastrano con il testo, creando un attraente cortocircuito tra musica uptempo e carattere malinconico delle parole. Måneskin, “HONEY (ARE U?) fuoriilI Måneskin hanno presentato il brano in anteprima con una speciale diretta streaming mondiale sui loro profili Instagram e Facebook, durante la quale la band si è esibita in un’incendiaria live session dal ...